『2個セットパワープロダクション パワープロダクション エキストラ オキシアップ 120カプセル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 17時 39分に出品され04月07日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

2個セットパワープロダクション パワープロダクション エキストラ オキシアップ 120カプセル



【商品説明】

・120カプセル ×2個セット

・健康食品



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。