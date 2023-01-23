『クリックリーダー ブルーライトカット・老眼鏡 CliC Nature SI ブロンドデミ +2.50 (サイズS-M相当)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 07時 12分に出品され03月25日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包目安サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・SIZE:日本 +2.50 (日本サイズS-M相当) 高さ:3cm フレームの長さ:14cm
・メイン素材: アクリル
・素材構成: 100% アクリル
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落札価格7911円
975 入札履歴
終了
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