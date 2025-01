ゴールデンミーン(Golden Mean) 玉の柄 GM GMスライドスピア- 小継玉ノ柄 350 #レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

標準全長:3.50m

継数:7本

仕舞寸法:62.0cm

標準自重:343g

先径:13.3mm

元径:26.3mm

使用材料:カーボン繊維80%

使用樹脂:エポキシ樹脂

カラー:レッド



【商品説明】

コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフト。

ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。

様々なゲーム・フィールドに対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。

そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。



【商品詳細】

ブランド:ゴールデンミーン(Golden Mean)

商品名:ゴールデンミーン(Golden Mean) 玉の柄 GM GMスライドスピア- 小継玉ノ柄 350 #レッド

製造元:ゴールデンミーン(Golden Mean)

色:#レッド



