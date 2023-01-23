『オーマイ まぜて絶品 香り立つバジル 56g x48個セット パスタソース【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 07時 00分に出品され05月10日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バジルクリームソースは、薫り高いバジルを使用したソースにチェダー、パルメザンチーズを合わせ風味豊かに仕上げました。