『ウエットスーツ メンズ スプリング 3mm厚さ ネオプレン素材 フルスーツ ダイビング フィッシング バックジップスプリング マリンスポーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 11時 30分に出品され03月03日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン ウェットスーツ ロングジョン
【商品名】
ウエットスーツ メンズ スプリング 3mm厚さ ネオプレン素材 フルスーツ ダイビング フィッシング バックジップスプリング マリンスポーツ サーフィンウェットスーツ ウエットスーツ AM129561 Mサイズ
【商品説明】
・サイズ：S、M、L、XL、XXL サイズに関しては目安になります、個人差によっ
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格7911円
210 入札履歴
終了
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