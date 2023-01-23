『スワンズ サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバーミラー×クリ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 03時 37分に出品され04月09日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スワンズ サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバーミラー×クリ



【商品説明】

・サイズ H3.7cm W14.5cm

・フレームカラー マットチタンシルバー×パールホワイト

・フレーム素材 ナイロン(プラスチック)

・レンズカラー シルバーミラー×クリアレンズ

・原産国:日本

・可視光線透過率 45%

・紫外線透過率 0.1%以下



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。