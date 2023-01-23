『スワンズ サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバーミラー×クリ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 03時 37分に出品され04月09日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバーミラー×クリ
【商品説明】
・サイズ H3.7cm W14.5cm
・フレームカラー マットチタンシルバー×パールホワイト
・フレーム素材 ナイロン(プラスチック)
・レンズカラー シルバーミラー×クリアレンズ
・原産国:日本
・可視光線透過率 45%
・紫外線透過率 0.1%以下
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
494 入札履歴
終了
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