『FUTUREFINS，フューチャーフィン，サーモテック●THERMO TECH F6 TRI FIN SET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフボードフィン

【商品名】

FUTUREFINS，フューチャーフィン，サーモテックTHERMO TECH F6 TRI FIN SET



【商品説明】

・Material: Thermo Tech

・Type: Tri Fin Set

・[Size] Height: 115.8?mm.， Base: 110?mm.， area: 9754?mm2



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。