『FUTUREFINS，フューチャーフィン，サーモテック●THERMO TECH F6 TRI FIN SET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフボードフィン
【商品名】
FUTUREFINS，フューチャーフィン，サーモテックTHERMO TECH F6 TRI FIN SET
【商品説明】
・Material: Thermo Tech
・Type: Tri Fin Set
・[Size] Height: 115.8?mm.， Base: 110?mm.， area: 9754?mm2
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スポーツ用品 FUTUREFINS，フューチャーフィン，サーモテック，ツイン，スタビ●THERMO TECH T1 TRI FIN SET
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落札価格7911円
217 入札履歴
終了
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