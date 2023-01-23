『秦運動具工業 メディシンボール 1kg MB5710【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 32分に出品され04月01日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
秦運動具工業 メディシンボール 1kg MB5710
【商品説明】
・直径:約19.7cm
・素材:ゴム
・部門名: ユニセックス大人
・重量:1kg
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
30 入札履歴
終了
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