『秦運動具工業 メディシンボール 1kg MB5710【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 32分に出品され04月01日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

秦運動具工業 メディシンボール 1kg MB5710



【商品説明】

・直径:約19.7cm

・素材:ゴム

・部門名: ユニセックス大人

・重量:1kg



【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。