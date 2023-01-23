『サーフィン用デッキパッド Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ミックファニング 3ピース ブラック & レッド GMF22BKFF【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 09時 25分に出品され04月23日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン デッキパッド
【商品名】
Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド ミックファニング 3ピース ブラック & レッド GMF22BKFF
【商品説明】
・アーチバー：ティアドロップ 7mm
・テールの高さ：28mm
・トラクションパターン：スクエアロック
・ピース数：3
・本体サイズ：長さ310×幅300mm
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 46.70 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
913 入札履歴
終了
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