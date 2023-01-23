『あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVE0750X03S080］ 新WSTARドリル（外部給油） 665-9152【キャンセル不可】ポイント5倍【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 33分に出品され03月17日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【特長】 炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。 ロングドリルの下穴加工用にも適しています。 【用途】 被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 【仕様】