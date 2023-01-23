『猫 キャリーバッグ 折りたたみ おしゃれ 大型 トート バッグ ペットキャリーバッグ ペットハウス ペットケージ 猫ケージ 小型 中型 犬 ねこ 折り畳み式【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 22分に出品され03月25日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質：リンネル



カラー：3カラー



サイズ：45*26*29cm（M）

50*28*32cm（L）



重量：約1.23kg（M）

約1.36kg（L）