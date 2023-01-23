『猫 キャリーバッグ 折りたたみ おしゃれ 大型 トート バッグ ペットキャリーバッグ ペットハウス ペットケージ 猫ケージ 小型 中型 犬 ねこ 折り畳み式【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 23時 31分に出品され04月01日 23時 31分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：リンネル
カラー：3カラー
サイズ：45*26*29cm（M）
50*28*32cm（L）
重量：約1.23kg（M）
約1.36kg（L）
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落札価格7911円
342 入札履歴
終了
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