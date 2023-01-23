『EVANS BD20MX2B 20 MX2 Black Marching Bass Head マーチングバスドラムヘッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 20時 06分に出品され04月12日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 EVANS BD20MX2B 20" MX2 Black Marching Bass Head マーチングバスドラムヘッド【Description】MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。2-ply7.5mil + 7.5milサイズ：20インチ