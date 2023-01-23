『EVANS BD20MX2B 20 MX2 Black Marching Bass Head マーチングバスドラムヘッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 20時 06分に出品され04月12日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EVANS BD20MX2B 20" MX2 Black Marching Bass Head マーチングバスドラムヘッド【Description】MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。2-ply7.5mil + 7.5milサイズ：20インチ
GATOR ゲーター ドラムハードウエアーバッグ 直径325mmX長さ1，270mm GP-HDWE-1350
¥ 7885
REMO 20インチ バスドラム・ヘッド パワーストローク3(クリアー) P3-320B
¥ 7885
BALTER MALLET バルター・マレット グロッケン・シリーズ PVC BM-BG4 国内正規品
¥ 7881
PROMARK プロマーク マリンバマレット Jim Wunderlich Series バーチ製 Medium-Hard JW4 国内正規
¥ 7878
TAMA タマ STAGE MASTAERシリーズ 小口径スネア用スネアスタンド HS40PWN
¥ 7876
ドラムペダルビーター DW DW-SM103 Medium Felt Beater
¥ 7876
マッサー ドラム練習台 【PDP1511】 プラスティックパッド＆スタンド
¥ 7875
MEINL Cymbals マイネル シンバル用消音パッドセット Cymbal Mute Set 14/16/18/20 MCM-1
¥ 7871
ヤマハ YAMAHA ハイハットスタンド HS650A
¥ 7865
ヤマハ YAMAHA ハイハットスタンド HS650A
¥ 7865
Promark ドラムスティック - 5A ドラムスティック - リバウンド - ヒッコリーウッド製 - ドラムアクセサリー - ドングリチ
¥ 7865
ドラムスティック 6ペアLERNI レルニ H-147YW 渡辺 豊
¥ 7864
KC キョーリツ ドラムスローン 高さ5段階調整 410~530mm DT-201 ブラック
¥ 7862
Pearl パール トレーニング・パッド TP-12F
¥ 7861
バッグ GATOR ゲーター ボンゴバッグ Protechtor Classic World Series GP-66 国内正規品
¥ 7859
Protection Racket スネアケース 3008RS 12 X 7 リュック LPTR12SD7RS
¥ 7858
Protection Racket スネアケース 3008RS 12 X 7 リュック LPTR12SD7RS
¥ 7858
Protection Racket スネアケース 3008RS 12 X 7 リュック LPTR12SD7RS
¥ 7858
落札価格7911円
607 入札履歴
終了
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