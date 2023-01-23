『CAT6 支持線付 UTP 屋外用 LAN ケーブル ２重被覆 架空配線 自作用 屋外対応 防水 アウトドア 難燃性 耐候性 高耐久 PoE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 39分に出品され03月21日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAT6 支持線付 UTP 屋外用 LAN ケーブル ２重被覆 架空配線 自作用 屋外対応 防水 アウトドア 難燃性 耐候性 高耐久 PoE
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 22.90 cm
奥行 : 26.50 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
356 入札履歴
終了
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