ポールミラー スラックス 裾上げ済み ツータック アジャスター メンズ (W97 / L67， グレー)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ポールミラー スラックス 裾上げ済み ツータック アジャスター メンズ (W97 / L67, グレー)



【商品説明】

・Care Instructions: Machine washable (use a laundry net)

・Function: Waist adjuster

・Material Composition: 100% Polyester

・Please refer to the product description for product size measurements

・Season: All year round

・Selectable inseam (L67 = Inseam 67 cn, L 70 = Inseam 70 cm, L 73 = Inseam 73 cm, L 76 = Inseam 76 cm)



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。