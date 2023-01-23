『ジェラート ピケ パンダぬいぐるみ PWGG222657 レディース OWHT F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 13分に出品され03月29日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ パンダぬいぐるみ PWGG222657 レディース OWHT F



【商品説明】

・たて:27cm，横:12cm，

・メイン素材: ポリエステル90% レーヨン 10%/裏地:中わた ポリエステル 100%中国



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 25.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。