『ジェラート ピケ パンダぬいぐるみ PWGG222657 レディース OWHT F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 13分に出品され03月29日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ パンダぬいぐるみ PWGG222657 レディース OWHT F
【商品説明】
・たて:27cm，横:12cm，
・メイン素材: ポリエステル90% レーヨン 10%/裏地:中わた ポリエステル 100%中国
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 25.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
500 入札履歴
終了
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