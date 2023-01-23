『セビアン 草履ハンドバックセット<和装><日本製> K402-2 黒×金【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 14時 37分に出品され04月13日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セビアン 草履ハンドバックセット<和装><日本製> K402-2 黒×金



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ セビアン

草履ハンドバックセット<和装><日本製>

K402-2

黒×金