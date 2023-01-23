『セビアン 草履ハンドバックセット<和装><日本製> K402-2 黒×金【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 14時 37分に出品され04月13日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セビアン 草履ハンドバックセット<和装><日本製> K402-2 黒×金
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Dasein レディース タッセル ジッパーポケット 斜め掛けバッグ ショルダーバッグ ファッション 旅行バッグ マルチポケット付き， 01-オレンジ， S(10.25W並行輸入
¥ 7910
SG SUGU ルナー 軽量 ミディアム ドーム クロスボディ バッグ ショルダーバッグ タッセル付き ジッパーポケット 調節可能なストラップ US サイズ: One S並行輸入
¥ 7910
MOSISO ノートパソコンスリーブ MacBook Air 13インチ M2 M1 2022-2018/Pro 13インチ 2022-2016に対応 ポリエステル製多機能ブリーフケースバッグ ネイ並行輸入
¥ 7910
MOSISO ノートパソコン用肩掛けメッセンジャーバッグ ポリエステル 垂れ蓋 13 Inch グリーン MO-MBP13-Polyester-Flap-Shoulder-DT並行輸入
¥ 7910
特別価格JSTEL レディース ファッション US サイズ: L好評販売中
¥ 7910
特別価格Remeehi レディース US サイズ: S カラー: グリーン好評販売中
¥ 7910
Signare SLING BAG STRAWBERRY THIEF RED並行輸入
¥ 7910
特別価格Oct17 Moon Luna パース 子猫 サッチェル ショルダーバッグ デザイナー レディース ハンドバッグ トート PUレザー セーラースカル， ブラック，好評販売中
¥ 7910
Cuffu Online レディース
¥ 7910
Miche Classic Eliana (シェルのみ) Miche， グリーン 並行輸入品
¥ 7910
Signare Fashion Canvas/Tapestry Acrossbody bag/Messenger bag/Pocket bag in westie dog design - Highland Terrier， Scottish Souvenir/Scottish Gi並行輸入
¥ 7910
Signare Tapestry Crossbody Purse Small Shoulder Bag for Women with Rose Pink Floral Design (XB02-RSPK)並行輸入
¥ 7910
DAKINE Stencil Full-Zip Hooded Sweatshirt - Men＆#39;s並行輸入
¥ 7910
ニナ・ニナ リッチ 単パスケース ヴィーナスパース 35-3100 レディース ネイビー
¥ 7910
バルコス オールウェイズレザーポシェットピッコラ レディース ONESIZE ゴールド
¥ 7910
ニナ・ニナ リッチ 名刺入れ ヴィーナスパース 35-3101 レディース ネイビー
¥ 7910
タイドウェイ ショルダー 615002 レディース
¥ 7910
日本製 ショルダーバッグ 本革 バッグ レディース 7643CA 日本製 レザーバッグ 女性 ショルダーバック 鞄 かばん カバン 本革 bag トラ
¥ 7910
落札価格7911円
919 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！