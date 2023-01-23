『OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Vase Car【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 33分に出品され03月29日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Vase Car



【商品説明】

・[商品サイズ] ?8，5 x H31 cm

・[製造国] ベトナム

・北欧 デンマーク発オシャレなインテリア



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。