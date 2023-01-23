『SSK(エスエスケイ) 野球 硬式バット 木製 リーグチャンプ LAMI SBB3005 ナチュラル 84cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 46分に出品され03月28日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 硬式バット 木製 リーグチャンプ LAMI SBB3005 ナチュラル 84cm



【商品説明】

・サイズ:重量/900g平均、長さ/84cm

・ヘッド形状:ディッグヘッド



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 83.50 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。