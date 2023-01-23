『SSK(エスエスケイ) 野球 硬式バット 木製 リーグチャンプ LAMI SBB3005 ナチュラル 84cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 46分に出品され03月28日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 硬式バット 木製 リーグチャンプ LAMI SBB3005 ナチュラル 84cm
【商品説明】
・サイズ:重量/900g平均、長さ/84cm
・ヘッド形状:ディッグヘッド
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 83.50 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
869 入札履歴
終了
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