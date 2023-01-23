『ブラックオパール ブレスレット 11mm 一点物 [送料無料] 111-37892【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 13分に出品され03月10日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
ブラックオパール ブレスレット 11mm
天然石名
ブラックオパール
サイズ
内周:約164mm(±5mm) 粒直径:約11mm(±0.5mm)
重量
25.6g
商品番号
111-37892
ブラックオパールブレスレット
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落札価格7910円
521 入札履歴
終了
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