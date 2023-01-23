『ジュエリーウィ ウォッチ レトロレザーブレスレット腕時計 イージーリードクォーツウォッチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 40分に出品され03月20日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品概要

- メンズ・レディース兼用のビンテージ腕時計

- 高精度なクォーツムーブメント

- 耐久性と耐摩耗性に優れたプレミアム素材

- 快適で丈夫なPUレザーストラップ

- 便利で柔軟な2つのボタン

- 繊細なデザインと細工の細かさが魅力的

- アラビア数字で時刻が簡単に読み取れる

- 男性・女性に適したレトロな腕ブレスレット時計

- 記念日などの特別な日に愛する人への素敵な贈り物

- ケース素材：合金、バンド素材：レザー、ダイヤルウィンドウ素材：ガラス、ムーブメント：クォーツ

- ケース直径：1.42インチ（3.6cm）、ケース厚さ：0.35インチ（0.9cm）、バンド幅：0.59インチ（1.5cm）、バンド長さ：16.54インチ（42cm）（ケースを含む）、時計の重さ：40g（1.43oz）

- JewelryWeは30日間の返金または無料交換を提供

- パッケージに含まれるもの：腕時計×1、ギフトバッグ×1

特徴

- 高精度な時刻表示

- プレミアムな素材と快適なレザーバンド

- 繊細なデザインとビンテージな魅力

- 日常防水

- 最高のギフト

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディース腕時計 タグ ジュエリーウィ



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レトロレザーブレスレット腕時計

イージーリードクォーツウォッチ