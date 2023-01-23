『スマートウォッチ 心電図PPG+ECG 血糖モニタリング 体温 血圧 血中酸素 電話通知 心拍数 着信通知 1.92インチ 大画面 日本語 歩数計 日常生活防水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 56分に出品され03月27日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品サイズ:1.39インチ360*360HDタッチ大きいスクリーン
主なチープ:GR5515
PPGセンサーチップ:オスラムSFH2201
ECGチープ:GH3220
血中酸素チップ:オスラムアナログフロントエンド+コンチネンタルラムSFH2201
重力加速度センサー:ロームKXTJ3-1057
ブルートゥース:5.1BLE(低消費電力)
防水:IP68
電池容量:280mAh
充電方式:磁気充電
システム:Android5.0以上、IOS9.0以上
選択可能色:ブラック・レッド・ブルー・黒いレザー・ブラウンレザー
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注意：本製品は医療用のデバイスではないので、医療用途にはご遠慮ください。
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落札価格7910円
712 入札履歴
終了
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