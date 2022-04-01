『まとめ買い 13色14本(14M)×5個セット ARTEC T PC プライム 混色C付 ATC10130X5【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 10時 49分に出品され05月04日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
美術・画材・書道
表現の幅が広がるマゼンタ入り
商品サイズ(単位mm):138×300×35mm(収納時)
セット内容:13色11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ1本、混色カード ポスターカラー用120色、パレット2枚、ミニタオル付
重量(g):573g
包装サイズ:140x300x35mm
【注意事項】
こちらの商品は、沖縄、離島へのお届け不可商品です。
お届け先が上記の地域の場合、ご注文はキャンセル処理となりますので、予めご了承ください
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落札価格7910円
797 入札履歴
終了
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