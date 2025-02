『ポケットモンスター』シリーズ ARTFX J ハルカ with ミズゴロウ 1/8スケール PVC製 塗装済み完成品 フィギュア PV097【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

「商品情報」待望の再生産!

ありがひとし氏による描き下ろしイラストを元にしたフィギュアシリーズ第2弾「ハルカ with ミズゴロウ」をたくさんのご要望にお応えして再生産決定!_x000D_

_x000D_

手足を大きく伸ばしたポーズに、ツートーンのリボンや腰のバッグ、スニーカーなども細部まで再現。パートナーとなるポケモンはミズゴロウ!水しぶきパーツはクリア素材で爽やかな仕上がりです。「ユウキ with キモリ」も発売予定! 集める事で世界観が広がります。_x000D_

_x000D_

※初回生産時(2017年4月)から価格・一部パッケージデザインを変更しての再生産となります。「主な仕様」(C)Pokmon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

メーカー希望小売価格 11,800円(税抜き)

