『KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 00時 40分に出品され03月03日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車
【商品説明】
・対象年齢 :15歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 31.70 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車
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落札価格7910円
827 入札履歴
終了
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