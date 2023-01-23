『オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス -XLRオス×2) (1.5m)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 09時 24分に出品され03月16日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイクアクセサリー

【商品名】

MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス -XLRオス×2) (1.5m)



【商品説明】

・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550

・4.4mmアサイン:画像3を参照

・XLRオスプラグ:NEUTRIK NC3MXX-B

・※SONY製品ではアサインが違うため、お使いになれません。

・※バランス出力用

・ケーブル:MOGAMI 2534

・ハンダ:KR-19RMA

・先バラ:13cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。