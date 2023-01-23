『オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス -XLRオス×2) (1.5m)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 09時 24分に出品され03月16日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マイクアクセサリー
【商品名】
MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス -XLRオス×2) (1.5m)
【商品説明】
・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550
・4.4mmアサイン:画像3を参照
・XLRオスプラグ:NEUTRIK NC3MXX-B
・※SONY製品ではアサインが違うため、お使いになれません。
・※バランス出力用
・ケーブル:MOGAMI 2534
・ハンダ:KR-19RMA
・先バラ:13cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
100 入札履歴
終了
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