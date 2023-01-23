『RODE ラベリアマイク LAVALIER GO LAVGO 黒 【国内正規品】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 07時 26分に出品され03月31日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Wireless GOやミニTRSコネクタ入力のレコーダー向けのコンパクトで高音質なラベリアマイクです。

※装着イメージ画像です カメラ、iphone等は含みません