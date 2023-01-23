『ドイツ・ガストロック社製高級杖 GA-35【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 13時 12分に出品され05月03日 13時 12分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイツ・ガストロック社製高級杖 GA-35
【商品説明】
・内容量:1本
・原産国:ドイツ
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :全長/約920mm 径/約16mm
・材質:グリップ/アセテート シャフト/ブナ
【サイズ】
高さ : 10.49 cm
横幅 : 18.01 cm
奥行 : 99.01 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
107 入札履歴
終了
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