『シャンパン フランス クロード・カザル シャペル・デュ・クロ [2014] 4571376386723【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 05分に出品され03月23日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワイナリー名：クロード・カザル/Claude Cazals

ワイン名：シャペル・デュ・クロ/Chapelle du Clos

ヴィンテージ：2014

原産国：フランス

地方：シャンパーニュ グラン・クリュ

ブドウ品種：シャルドネ100％

容量：750ml

種類：シャンパーニュ 白

味わい：辛口



クロ・カザルの１９８１年植樹の区画から造られる。

ベースワインの一部はバリックで発酵。

大きく広がる果実にはこのクロ特有の暖かなミクロクリマがもたらす高い熟度が感じられる。

オジェの豊満なキャラクターが華やかに表現されたリッチなグランクリュのクロ・シャンパーニュ。



熟成：約70か月

ドサージュ：6ｇ/Ｌ

アルコール度数12％