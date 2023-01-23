『カフェ・ド・パリ（CAFE DE PARIS) ピーチ、マスカット、レモン、他3種 飲み比べ6本セット ※【送料無料(北海道・東北・沖縄以外)】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 06時 52分に出品され03月15日 06時 52分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カフェ・ド・パリ（CAFE DE PARIS)6種類の味を一度にお楽しみください。



【ピーチ】

みずみずしく優雅で、上品な白桃の香りと味わい。

【マスカット】

華やかで芳醇な味わいに、「シトラス」フレーバーを加えた、爽やかで上品な甘さ。

【ライチ】

新鮮なライチの魅力的な香りと優しい口あたり。

【レモン】

爽やかなレモンフレーバー。レモンの清々しい香りと軽やかな泡がはじけます。

【グリーンアップル】

グリーンアップルの爽やかで、フレッシュな香りと味わい。

【グレープフルーツ】

搾りたてのグレープフルーツのさわやかな香りと味わい。





※送料無料但し北海道沖縄東北及び一部離島は追加料金を頂きます。