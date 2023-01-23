『12/7エントリーで+4％ あすつく ワイン 送料無料 メルシャン おいしい酸化防止剤無添加 ジューシー 赤 1500ml 1.5L×12本 wine【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 30分に出品され03月03日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【内容量】
1500ml
【味わい】
ミディアムボディ
【色】
赤
【商品特徴】
酸化防止剤を添加せずに、収穫後２４時間以内に搾汁した果汁を使用して丁寧に造ったおいしいワインです。
ワイン専用ブドウを使用し、醸造から瓶詰めまで、ワインと酸素の接触を最小限にして製造時の酸化を抑えるメルシャン独自の『フレッシュ製法』を採用しました。
ブドウの自然な甘さが広がる、ジューシーで濃い味わいです。
お客様にワインをより気軽に楽しんでいただくために、ワインの品質を守るコーティングを強化した『ワインのためのペットボトル』入りです。
赤ワイン、赤、ライトボディ、メルシャン、ペット、ペットボトル、リカボス、リカーボス、リカーBOSS、リカーboss
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落札価格7910円
243 入札履歴
終了
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