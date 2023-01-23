泡盛 紙パック 選べる6本セット 久米仙 八重泉 瑞泉 忠孝 海人 シークヮーサー 原液等から選べます 沖縄【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

泡盛 紙パック 泡盛焼酎 6本選べるセット！(同一銘柄は5本までOK!)



八重泉 瑞泉 忠孝 海人 請福 多良川 久米仙などが選べます



泡盛はポークなどのおつまみにも合いますよ



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以下の 泡盛 紙パック等からお選びください！

/ 八重泉30度 / 忠孝 / 瑞泉30度 / 首里天 ( 瑞穂酒造 ) / 海人( まさひろ酒造 ) / 島風 ( 石川酒造 )/ 琉球30度 ( 新里酒造 )/ 久米仙20度 ( 久米仙酒造 )/ ニコニコ太郎30度 (池間酒造)/ 轟30度 ( ヘリオス酒造 ) / 響天30度（久米仙酒造） / 沖之光30度 ( 沖之光酒造 )/ 翔スーパーマイルド20度（瑞泉酒造） / 古里20度（今帰仁酒造） / 請福梅酒12度720ml（請福酒造）/忠孝30度/夢航海30度（忠孝酒造）多良川（多良川酒造）/ シークヮーサー原液500ml×2本



名称: 泡盛 焼酎 紙パック 6本Cセット

度数:20度〜30度

容量：1800ml×6本 （請福梅酒は720ml）

区分：一般新酒

泡盛蔵元: 沖縄県内の蔵元各社



※注意※ 同じ銘柄は5本まで。5本以上同じ銘柄を選んだ場合は当店がランダムに銘柄を選ばせていただきますので予めご了承ください。



未成年者への販売は固くお断りします。











