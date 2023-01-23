『インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 139 STANDARD FORGED HOLLOW スケボー トラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 59分に出品され04月05日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケートボード、ステッカー

【商品名】

インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 139 STANDARD FORGED HOLLOW スケボー トラック



【商品説明】

・INDEPENDENT

・インディペンデント

・スケートボード

・トラック



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。