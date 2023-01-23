『スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 22時 57分に出品され03月14日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック
【商品説明】
・サイズ：高さ4.5? 横幅14.1?、重さ：20g
・フレームカラー：グロスブラック、レンズカラー：偏光スモーク
・付属品：セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率：27%（晴天向き）/偏光度97%以上
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック
¥ 7910
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落札価格7910円
671 入札履歴
終了
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