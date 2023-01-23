『Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 06時 15分に出品され03月31日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Speedo(スピード)」より引用"
【商品名】
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L
【商品説明】
・Designed to fit your foot perfectly and stay in place based on foot scan data
・High strength and moderate flexibility
・Kickfin made for swimmers who are designed to improve kick power efficiency
・Sizes: SS， S， M， L
・[Size] SS: 8.7 - 9.3 inches (22 - 23.5 cm)， S: 9.4 - 10.0
【サイズ】
高さ : 24.70 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Synergy Hand Paddles for Swim Training (Small， Pink)
¥ 7910
Soltec‐swim(ソルテック) 水泳用 練習用品 ショートベルト 201527， 緑
¥ 7903
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) M
¥ 7898
スイミング ビート板 |Back Bay Play 17インチ 子供用 キックボード 3個パック - 水泳の練習用キックボード プール 水泳補助具 幼
¥ 7896
FINIS（フィニス）スイムパラシュート（大：ネイビー）
¥ 7894
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) S
¥ 7876
Speedo 社製 パドル パワープラス L
¥ 7862
トーエイライト B3081Y ロングビートＳＴ１０００キイロ イエロー TOEILIGHT
¥ 7861
FINIS（フィニス）スイムパラシュート（大：ネイビー）
¥ 7861
FINIS（フィニス）スイムパラシュート（小：レッド）
¥ 7861
Semiter インフレータブルプラットフォーム、カヌーボートアクセサリーカヤックサイドキック、屋外インフレータブルカヤック用パドルフロート(yell
¥ 7856
PUMA（プーマ） 079267 TEAMFINAL＿バックパック＿45L TEAMFINAL バックパック 45L
¥ 7854
Yonex(ヨネックス) 10519 メンズゲームシャツ(フィットスタイル) ゲームシャツ(フィットス
¥ 7854
Yonex(ヨネックス) 10525 メンズゲームシャツ(フィットスタイル) ゲームシャツ(フィットス
¥ 7854
Speedo 社製 パドル パワープラス L
¥ 7853
Speedo 社製 パドル パワープラス L
¥ 7853
Soltec‐swim(ソルテック) 水泳用 フィン ハイドロテック2フィンスイム ハードタイプ 201177
¥ 7849
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) S
¥ 7846
落札価格7910円
98 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！