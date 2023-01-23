『OAKLEY RADARLOCK PATH レーダーロックパス用 Prizm SAPPHIRE 交換用レンズ 9181/3238【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 05時 57分に出品され03月13日 05時 57分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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仕様

メーカー OAKLEY

PRIZM SAPPHIRE プリズム / 12%

マイクロバック

RADARLOCK（PATH/PITCH）対応

アジアンフィット・スタンダードフィット対応



・商品は海外正規代理店からの並行輸入品になりますので保証はございません。

・海外からの輸入品のため、パッケージには多少の乱れがある場合がございます。

・画像に写せない物凄く細かなキズや擦れ等は不良品扱いになりませんのでご了承ください。

・商品の画像は写真の写し方により、実際とは色合いが異なる場合もございます。

・初期不良以外の返品は不可となります。

・配送業社 佐川急便 商品カテゴリ CLUB TAKE OAKLEY サングラス アジアンフィットモデル RADAR PATH スポーツ スポーツアクセサリー スポーツサングラス

商品コード 10001995