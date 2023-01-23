『送料無料 エレメント デッキ メンズ レディース KOEVOET JAAKKO デッキ AST ELEMENT BD027021 パープル 紫 マルチカラー デッキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 36分に出品され04月16日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

[単位(cm)]

デッキサイズ/8.5 inch（21.6cm）

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。



ブランド：ELEMENT エレメント

アイテム：デッキ

スタイルNo：BD027021

商品名：KOEVOET JAAKKO デッキ AST

性別：メンズ レディース

素材：北米産ハードメイプル

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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