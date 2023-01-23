『刺繍加工サービス ミズノプロ 野球 セカンドバッグ 刺繍 1FJD1001 ショルダーバッグ 大人 一般 バッグ&ケース 記念品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 34分に出品され03月30日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様/詳細】

メーカー

ミズノ ミズノプロ

カラー

・ブラック(09)

・ネイビー(14)

・Pネイビー(16)

・エンジ(63)

サイズ

・L50×W23×H30cm

・約46L

素材

・合成皮革(PVC)

重量: 約1850g

【特徴】

・選手の安全に配慮した再帰反射パイピング

・小物がバラバラになりにくい

前ポケット内部に小分けポケット

・耐久性が高く汚れに強いので

水や中性洗剤で汚れを拭くことができ、

メンテナンスが非常に簡単。