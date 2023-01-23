『久保田スラッガー バッグ 野球 ナイロン ゲームバッグ T-114【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 51分に出品され03月17日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ホワイト×ネイビー、ブラック×レッド

サイズ：H32×L56×W21cm







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