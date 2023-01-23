『SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0170_PROSK 0170 偏光U【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 16分に出品され03月14日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0170_PROSK 0170 偏光U
【商品説明】
・おすすめ用途:ドライブ、サイクリング、アウトドア
・セット内容:取扱説明書
・可視光線透過率:22%(晴天~曇天向き/偏光度97%以上)
・対象シーズン: 通年
・日本製サングラススペアレンズ
・発売年・モデルイヤー: 2019
・紫外線透過率 0.1%(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
867 入札履歴
終了
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