『送料無料 エレメント デッキ メンズ レディース 【GABRIEL ALCALA】 ALCALA GARCIA デッキ AST ELEMENT BD027007 パープル 紫 スケート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 09時 04分に出品され03月07日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
[単位(cm)]
デッキサイズ/8.25 inch（21cm）
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：ELEMENT エレメント
アイテム：デッキ
スタイルNo：BD027007
商品名：【GABRIEL ALCALA】 ALCALA GARCIA デッキ AST
性別：メンズ レディース
素材：北米産ハードメイプル
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落札価格7910円
644 入札履歴
終了
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