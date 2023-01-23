『プリミティブ デッキ 単品 PRIMITIVE ターミネーター 2 NO FATE 8.25ｘ31.85インチ（デッキテープ サービス） スケボーデッキ 単品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 17時 28分に出品され03月30日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 8.2インチ#

スケートボードデッキ単品での販売です。デッキテープはサービスしますので貼るか貼らないかをご選択ください。



組み上げて使えるようにするには別途【トラック】と【ウィール】をご注文が必要です。

このデッキと、別途トラック・ウィールをお買い上げのお客様には他に必要な

ベアリングとビスをサービスでコンプリート（完成）いたします！！



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