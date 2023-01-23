『プリミティブ デッキ 単品 PRIMITIVE ターミネーター 2 LEMOS 8.0ｘ31.75インチ（デッキテープ サービス） スケボーデッキ 単品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 06時 56分に出品され05月02日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
8.0インチ#
スケートボードデッキ単品での販売です。デッキテープはサービスしますので貼るか貼らないかをご選択ください。
組み上げて使えるようにするには別途【トラック】と【ウィール】をご注文が必要です。
このデッキと、別途トラック・ウィールをお買い上げのお客様には他に必要な
ベアリングとビスをサービスでコンプリート（完成）いたします！！
PRIMITIVE，プリミティブ，デッキ，スケボー，スケートボード，ターミネーターTERMINATOR 2
ラカイ スニーカー ケンブリッジ LAKAI CAMBRIDGE TEAL SUEDE スケシュー スケートボードシューズ
¥ 7910
エトニーズ スニーカー JAMESON VULC BMX / WHITE / BLACK etnies シューズ スケシュー スケートボード 靴
¥ 7910
送料無料 エレメント デッキ メンズ レディース KOEVOET JAAKKO デッキ AST ELEMENT BD027021 パープル 紫 マルチカラー デッキ
¥ 7910
ラカイ スニーカー LAKAI CAMBRIDGE / WHITE/PINE LEATHER ラカイ スケシュー
¥ 7910
Black Diamond Sheet of Skateboard Grip Tape 9 x 33 (Dark Green)
¥ 7910
クイックセット97300 - 876 Hancockプライバシーベッド/バスノブでベネチアンブロンズ＿並行輸入
¥ 7910
(Large， Black) - Rollerblade X-Gear Wrist Guard
¥ 7910
オーエムジー(OMG) スケボー スケートボード ウィール SK8PARK 97A 52mm ブラック ４個１セット
¥ 7910
Fingerboard Ramp 木製 楽しいボックスランプ - ミニコフィン
¥ 7910
Bones スイス ベアリング プレス/プラー (ホワイト) 並行輸入品
¥ 7910
627セラミックインラインスケートベアリング8 Piece 7 x 22 x 7 mm si3 N4 for 7 mm車軸by ACER RACING 並行輸入品
¥ 7910
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7909
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7909
EvoShield PRO-SRZ 保護用手首ガード ホワイト Mサイズ
¥ 7908
EKL SKATE PARK スケートボード スケボー コンプリート ブランクデッキ スケボー コンプリート ABEC-7ベアリング PUウ
¥ 7905
スケッチャーズ スニーカー C-LITES-BLOCKED PARTY レディース ブラック×コーラル 23.0 cm
¥ 7904
ROGER デッキ HELLO 8.12
¥ 7903
スケートボード スケボー コンプリート (競技用/ブランク デッキ/組み立て 完成品/子供 から 大人/初心者 向け) 7.375インチ 7
¥ 7902
落札価格7910円
812 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！