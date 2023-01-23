『Tour AD スイング練習用品 アライメントスティック グラファイトデザイン (ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 20時 05分に出品され05月08日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ スイング練習器具
【商品名】
Tour AD スイング練習用品 アライメントスティック グラファイトデザイン (ピンク)
【商品説明】
・アライメントスティック一本の価格になります。
・多くのツアープロご用達、グラファイトデザインのアライメントスティクです。 プロゴルファーは毎日の練習において正確なスイング、ボールの位置を意識します。 ポスチャー（姿勢）、肩・腰のライン、フェースの向きなど正確なアドレスを作るために必要なのがアライメントスティクです。 良いゴルフスイングはボールを打つ前の準備が重要です。ゴルフトーナメントに行くと、ほとんどの選手が使用しているのがアライメントスティック。
・注意；こちらのアライメントスティックはプロ支給モデルになります。
・長さ/１１７cm 重さ/１１６g（先端は芝に指せるように加工されています。)
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
239 入札履歴
終了
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