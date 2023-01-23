パナソニック ボディトリマー お風呂剃り可 海外対応 男性用 シルバー調 ER-GK81-S【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

「商品情報」「トリマー刃」＆「I字シェイプ」で、肌にやさしく全身のムダ毛を剃れる 2種のアタッチメント※1で、スピーディーに自然な仕上がり、刈り高さ11段階調整（※1 ビキニゾーン、でん部（お尻）は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。） 「急速1時間充電」＆「ウォータースルー洗浄」で使いやすい「主な仕様」「トリマー刃」&「I字シェイプ」で、肌にやさしく全身のムダ毛を剃れる

2種のアタッチメント※1で、スピーディーに自然な仕上がり、刈り高さ11段階調整(※1 ビキニゾーン、でん部(お尻)は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。)

「急速1時間充電」&「ウォータースルー洗浄」で使いやすい

調整段階数:11段階長さ調節(2ミリ(肌ガードアタッチメント)、3ミリ~12ミリ(1ミリ刻み)(ダイヤル式長さそろえアタッチメント))