『(まとめ) パナソニック フェリエ フェイス用 シルバー ES-WF41-S 1台 〔×3セット〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 51分に出品され03月27日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 (まとめ) パナソニック フェリエ フェイス用 シルバー ES-WF41-S 1台 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 肌にやさしい丸い刃先でウブ毛をカット 水なしですっきり剃れる [ ES-WF41-S ]