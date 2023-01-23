『自転車・歩行者用 人にも芝生にも優しい 芝生保護材 エコユニットマット 8枚セット 2平米分 固定ピン8本付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 15時 28分に出品され04月06日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

自転車・歩行者用 人にも芝生にも優しい 芝生保護材 エコユニットマット 8枚セット 2平米分 固定ピン8本付



【商品説明】

・ご自宅の庭や公園、駐輪場の芝生を優しく守るマット状の保護材です。

・数量:8枚 (2平米分) 固定ピン8本付

・滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。

・表面フラット設計により歩行性を向上 滑り止めを設ける事で人にもやさしい設計です。

・製品寸法:527mm×527mm×15mm 重量:650g/枚 材質:ポリエチレン



【サイズ】

高さ : 18.90 cm

横幅 : 58.00 cm

奥行 : 58.50 cm

重量 : 6.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。