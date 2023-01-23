『TRUSCO(トラスコ) 土木シート 1.0MX100M DBS-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 13分に出品され04月23日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRUSCO(トラスコ) 土木シート 1.0MX100M DBS-1



【商品説明】

・ポリプロピレン

・厚さ(mm):0.4

・幅(m):1

・色:黄土色

・長さ(m):100



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 110.00 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。