『TRUSCO(トラスコ) 土木シート 1.0MX100M DBS-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 13分に出品され04月23日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRUSCO(トラスコ) 土木シート 1.0MX100M DBS-1
【商品説明】
・ポリプロピレン
・厚さ(mm):0.4
・幅(m):1
・色:黄土色
・長さ(m):100
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 110.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
448 入札履歴
終了
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