『植木鉢 おしゃれ プランター 花鉢 プラ鉢 観葉植物 無地かわいい プレゼント 室内 プランター 北欧 おしゃれ クリエイティブ排水穴付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 07時 39分に出品され03月12日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北欧風ブーケ北欧風ブーケアートプランター、フレッシュで何を植えても美しい。



緑の生活、忙しい生活の合間に心地よいものを楽しむ。



自然や園芸愛好者のご家族やお友達にプレゼントするのもいいです。



インテリアの雰囲気をそのままに、室内で植物を楽しみたい方におすすめです。



【商品説明】

美しい見えるデザイン。

底面の穴が沢山あるので、排水性や通気性が抜群。

受け皿付いているので、地面を汚れずに愛する花を育てられます。



【材質】

樹脂



【ご注意】

生産の関係により写真と色、柄が若干異なる場合があります。アートプランター、フレッシュで何を植えても美しい。