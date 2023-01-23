『京セラインダストリアルツールズ リョービ 超高級刃 ヘッジトリマ用 420mm B-6731137 1本【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 18時 28分に出品され05月10日 18時 28分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 京セラインダストリアルツールズ リョービ 超高級刃 ヘッジトリマ用 420mm B-6731137 1本 【ジャンル・特徴】 高剛性の厚刃です。 [ B-6731137 ]